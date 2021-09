Von Marlene Knobloch

Spätestens jetzt ist man wach. Denn trotz interessanter Gesprächspartner wie dem ehemaligen US-Sicherheitsberater John Bolton wälzt die Themenbreite bei Maischberger - die Woche am Anfang der Sendung jeden Spannungsbogen flach. Afghanistan, die Zukunft der USA, Prognosen zum Wunsch nach einem Politikwechsel in Deutschland (Schauspieler Jochen Busse: "Ich seh' das: Ich bin Straßenbahnfahrer, ich fahr auch Zug, auch zweite Klasse - die Leute wollen das nicht mehr") und das Triell verschmelzen zu einem Wahlkampf erschöpften Spätsommergähnen. Bis für "das Wahlduell" die zwei Außenflanken des Parlaments erscheinen: Beatrix von Storch, stellvertretende Bundessprecherin der AfD und Amira Mohamed Ali, Fraktionsvorsitzende der Linken, die an diesem Abend nicht viel tun muss, um als moderates Mittelfeld durchzugehen.

Von Anfang an herrscht einiger Widerspruch. Beatrix von Storch sitzt in knallroter Hose neben Amira Mohamed Ali im schwarzen Hosenanzug. Sie macht klar: Sie ist gekommen, um zu beißen. Erste harmlose Small-Talk-Frage: Ob sich die zwei im Parlament von ganz links und ganz rechts jemals so nah gekommen seien? "Ich glaube nicht" - "Ich glaube schon. Man läuft sich ja auf dem Flur über den Weg", weiß es von Storch da schon besser.

Als Mohamed Ali dann Maischbergers Frage verneint, ob sie sich je in einem Punkt einig gewesen seien, hakt die AfD-Politikerin ein: "Selbstverständlich." Und schon rauschen von Storchs Worte, als wäre sie kurz vor der Sendung aus dem Schweigekloster entlassen worden, in physikalisch erstaunlicher Frequenz durchs Studio. In einem Wimpernschlag ist man vom Afghanistaneinsatz (bei dem man sich in manchen Punkten eben schon einig sei) da, wo man landet, wenn man "der ganzen Welt 1200 Netto Euro verspricht" - Untergangsrasen im AfD-Tempo.

Irrwitziges Untergangsrasen

Es vergehen keine zwei Minuten, da hat Beatrix von Storch von Verbrennungsmotoren bis zur Einwanderungspolitik alle Themen angebissen und mit den Worten "weltfremd", "Sie sind schlimmer als die Grünen", "Arbeitsplatz gefährdend" versehen wieder ausgespuckt. Mohamed Ali geht in die Fundamentalverteidigung: "Wenn die Linke entscheidet, dann geht es allen Menschen schlechter - das ist nicht der Fall." Und erläutert dann das Steuerkonzept, in dem Verdiener mit einem Bruttoeinkommen unter 6500 Euro entlastet werden sollen.

Beim Thema Einwanderung überschneiden sich die drei Stimmen zum Trio, das im Alarmsound trillert. Von Storch schimpft über die Aufnahmepläne der "Zehn oder 20 oder 38 Millionen" afghanischen Flüchtlingen, die sie trotz Korrektur von Maischberger später zu "X-Millionen" verrechnet. Ali, die es perspektivisch bis dahin stur mit der Moderatorin gehalten hat, dreht sich zur AfD-Politikerin und fragt: "Wir sehen in Afghanistan so eine Not und das erste was Sie sagen ist: Naja, die soll man sich selbst überlassen?!" Worauf von Storch mit "Heuchelei" argumentiert und in der nächsten Silbe einmal quer übers Arabische Meer in den Jemen reist, über den man jetzt ja gar nicht spreche.

Da fehlt allerdings noch das heikelste Thema, das Maischberger mit einem Foto von einer grinsenden Beatrix von Storch in den Armen Jair Bolsonaros einleitet: der Klimawandel. Ali verteidigt den Ausstieg aus der Atomkraft und den Plan der Linkspartei, bis 2035 auf erneuerbare Energien umzustellen. Von Storch mäht mit der bekannten AfD-Skepsis die Berichte der Klimaforscher im IPCC nieder, um sich einen Satz später auf sie zu berufen, als es um die Notwendigkeit der Kernkraft geht. Maischberger versucht schließlich, von Storch festzunageln: Ob der Mensch denn nun Einfluss aufs Klima habe oder nicht? Nach zwei, drei Fangversuchen entschwebt die AfD-Politikerin mit der bekannten Beichte: "Ich glaube an Gott und nicht an den Klimawandel."

Auf die letzte Frage, ob sie denn nach vier Jahren Opposition gern regieren würden, antworten beide versehentlich einstimmig: "Selbstverständlich."