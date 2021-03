Von Julia Werner

In Zeiten, in denen bei Anne Will seit Monaten die Politikgrößen plus ein Lobbyist und eine junge Online-Redakteurin sitzen, um sich die jeweiligen Wünsche und Versprechungen um die Ohren zu hauen, klingt der Titel "Maischberger. die Woche" für Coronamüde geradezu verheißungsvoll. Denn er verspricht einen bunteren Strauß an Themen. Weswegen an dem Pult mit den die Woche kommentierenden Gästen auch nie Experten sitzen, sondern gutinformierte Generalisten wie Du und Ich, diesmal: Walter Sittler, Schauspieler, Ansgar Graw, Kolumnist, und Katharina Hamberger, Journalistin beim Deutschlandfunk. Und sie liefern: zwar dem Zuschauer wenig neue Erkenntnisse, aber ein zeitgeistiges Hintergrundrauschen für die hochkarätig besetzten Talks im Talk, wo dann wirklich diskutiert wird.

Am Pult wird die Woche mal mehr (Politik), mal weniger (Boulevard) trittsicher abgearbeitet: von Jens Spahn (unglückliches Treffen mit Parteispendern in Pandemiezeiten, unglückliches Erwartungsmanagement) über die Blamage des Verfassungsschutzes in Sachen AfD-Beobachtung bis zur Maskenaffäre. Es geht um Jogi Löws Rücktritt (Sittler: "Fußball ist ein theatralischer Akt, da muss man wissen, wann man gehen muss"), genauso wie um das verhängnisvolle Interview von Meghan und Harry (Graw: "Dass sie die gesamte Familie beschuldigen, ist nicht sehr professionell"). Alle wünschen sich mehr Impfung und mehr Tests, Sittler mehr Vertrauen in die Hausärzte. Von ihm kommt der Satz des Abends: "Ein bisschen Unordnung gestatten!"

So sieht das nämlich auch Jürgen Zastrow, Impfarzt und Fliegeträger aus Köln, Teilnehmer des ersten Talk-in-Talks. Während in den Vereinigten Staaten die Leute in Drive-Ins und Supermärkten geimpft werden, stehen bei uns die perfekt organisierten Impfzentren leer. Was an Impfstoff fehle, werde in Deutschland durch politischen Aktionismus ausgeglichen, konstatiert er: mit Regelungen und Erlassen.

Ein bisschen Unordnung, das kann Köln. Was er mit übrig gebliebenem Impfstoff gemacht habe, wenn die Menschen nicht zu ihren Terminen gekommen seien, fragt Maischberger Zastrow, und die rheinische Antwort lautet: Überstunden. Entscheidend sei, dass der Impfstoff in die Arme kommt, ob vom Hausmeister oder vom Verwaltungsdirektor. Entgegen aller Erlasse habe er aus den Impfstoffampullen mehr gezogen, sagt Zastrow: "Ich bin in erster Linie Arzt. Dazu gehört der Mut, das zu machen, dass möglichst viel Impfstoff in die Menschen kommt. Wenn ich gegen was verstoßen muss, tue ich das leider auch."

Mit Jürgen Zastrow kann man richtig gute Laune kriegen, aber nicht lang, denn der zweite in der Runde ist Thorsten Lehr, Professor für klinische Pharmazie und berüchtigter Corona-Simulator, der bisher, so Maischberger streng, mit seinen Prognosen immer recht behalten hat. Kaltblütig betet er die Corona-Tatsachen herunter, dass dem Zuschauer angst und bange wird: Bei der jetzigen Impfgeschwindigkeit seien im Juli erst 25 Prozent geimpft, bei doppelter Geschwindigkeit 50 Prozent; und jetzt träfen Pandemiemüdigkeit und Lockerungen auf Mutationen, kurz: die Kurve gehe so oder so steil nach oben. Noch nicht mal den richtigen Umgang mit Selbsttests traut Lehr den Menschenwesen zu.

Beide, Zastrow und Lehr, sind sich allerdings einig, dass irgendwann, wenn die Risikogruppen geimpft sind, die Impfpriorisierung aus epidemiologischer Sicht neu gedacht werden muss.

Und dann war ja auch noch Weltfrauentag. Wird die Pay Gap kleiner, wenn wir gendern, fragt Maischberger die Teilnehmerinnen des zweiten Gesprächs. Und plötzlich ist gar nichts mehr kaltblütig, sondern angenehm hochemotional. Die ZDF-Journalistin Petra Gerster gendert in den Heute-Nachrichten - inspiriert von Frauenschwarm Claus Kleber - jetzt auch, obwohl ihr die kleine Pause vor dem weiblichen Anhängsel vorher sperrig vorgekommen war. Das sei wichtig, weil sie Frauen und andere, nicht-binäre Gruppen sichtbar mache. Wo die denn bei "Chef_ innen" wären? "In der Lücke?", fragt Maischberger trocken. Die fühlten sich gemeint, habe man ihr gesagt, sagt Petra Gerster. Sie müsse jetzt sehr viele Briefe beantworten, die Mehrheit der Zuschauer lehne das Sprachgendern ab.

So auch Nele Pollatschek, allerdings anders. Sie befürwortet das Neutrum, wie es im angelsächsischen Raum Usus ist, sie will Schriftsteller genannt werden, weil ihr Geschlecht in der Öffentlichkeit niemanden etwas angehe. "Ich habe eine Identität, aber das ist nicht das Relevante hier." Eine Müllerin sei sprachhistorisch die Ehefrau des Müllers. Weswegen man es in Ostdeutschland immer so gehalten habe, als Frau zu sagen: Ich arbeite als Journalist. Im Osten hätten alle Frauen gearbeitet, im Westen habe man sich das erobert, kontert Gerster.

Es geht dann noch um Artikel und ob man in Zukunft "das Bundeskanzler" sagen soll, außerdem den Shitstorm, den sich jüngst Gesine Schwan wegen Heinrich Horwitz, Schauspieler*in, einfing, weil sie es nicht so schlimm fand, beim Namen Heinrich an einen Herrn zu denken. Einen Moment lang wird es lustig, weil Petra Gerster bei Horwitz ins Er-Sie-Schleudern kommt, und es folgt ein schlauer Schlagabtausch zur Veränderung von Sprache. Gerster: "Artikel können wir nicht abschaffen." Pollatschek: "Aber Sie verändern ja mit dem Gendern auch gerade die Sprache." Maischberger: "Das interessiert jemanden, der an der Kasse sitzt, überhaupt nicht." Trotzdem ein besseres Thema als Corona.