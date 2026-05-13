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„Maischberger“Kriegt Merz noch die Kurve?

Lesezeit: 3 Min.

„Erst Eier legen und dann erst gackern“ rät Thomas de Maizière (CDU, re.) dem Bundeskanzler. Auch Gregor Gysi (Die Linke, li.) sieht bei Merz noch Luft nach oben.
„Erst Eier legen und dann erst gackern“ rät Thomas de Maizière (CDU, re.) dem Bundeskanzler. Auch Gregor Gysi (Die Linke, li.) sieht bei Merz noch Luft nach oben. WDR/Oliver Ziebe

CDU-Politiker Thomas de Maizière will bei Sandra Maischberger die Bundesregierung nicht „in die Tonne hauen“ – und tut es dann doch.  Im Studio wird schon über Jens Spahn als neuen Kanzler debattiert.

Von Josef Kelnberger

Natürlich folgen Politik und Profifußball sehr verschiedenen Gesetzmäßigkeiten, aber in Krisenzeiten gibt es mittlerweile frappierende Ähnlichkeiten. Eine überreizte Öffentlichkeit debattiert die Frage: Kriegt der Trainer, kriegt der Kanzler noch die Kurve?

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