Von Bernhard Heckler

Einen Tag vor der Aufzeichnung der aktuellen Sendung wurde Sandra Maischberger von einem journalistischen Branchenmagazin mit der Auszeichnung „Journalistin des Jahres“ geehrt, und zwar in der Kategorie Unterhaltung. Das bringt neben einem herzlichen Glückwunsch die vorübergehende Hypothek mit sich, dass der Zuschauer an diesem Abend ein bisschen genauer als sonst hinschaut, wie unterhaltsam es denn so wird. Sagen wir so: Etwas weniger Wolfgang Ischinger im letzten Drittel hätte nicht geschadet. Dabei ging es so gut los: mit substanziellen Einlassungen von niemand Geringerem als SPD-Urgestein Peer Steinbrück über nichts Geringeres als: die Ehe.