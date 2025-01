Tür an Tür mit Alice

Die Frage des Abends: Hält die Brandmauer gegen die AfD? Markus Söder spielt in Anwesenheit von Howard Carpendale seine größten Hits. Ein Duett gibt es leider nicht.

von Thore Rausch

Wer jetzt gleich wieder nörgeln will, warum ausgerechnet Howard Carpendale am Dienstagabend bei Maischberger sitzt und einem die USA erklärt, möge bitte kurz innehalten. Denn, wie Sandra Maischberger einleitend erklärt, bringt der Sänger dafür Qualifikationen mit: „Er hat mal lange da gelebt.“ Was wir außerdem wissen: Er teilte mal für wenige Minuten den Golfplatz mit einem gewissen Donald Trump. Das muss doch reichen für einen fundierten Blick über den Atlantik, oder?