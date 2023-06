ARD/'maischberger' vom 14.06.2023 abgebildete Personen v.l.n.r. Sahra Wagenknecht (Die Linke, Bundestagsabgeordnete), Florence Gaub (Forschungsdirektorin am NATO Defense College); „maischberger“- Das Erste/WDR, Mittwoch, den 14.06.2023 aus Berlin. Sahra Wagenknecht (Die Linke, Bundestagsabgeordnete) Florence Gaub (Forschungsdirektorin am NATO Defense College)

Von Josef Kelnberger

Nur so eine fixe Idee zur Mitternachtsstunde: Was wäre eigentlich, wenn Sahra Wagenknecht die Grünen anführen würde und in den vergangenen Wochen das Heizungsgesetz von Robert Habeck öffentlich verteidigt hätte? Wären die Grünen dann auch so unter die Räder geraten?