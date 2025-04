Von Ann-Marlen Hoolt

Klar könnte man sich darüber lustig machen, dass Schlagersänger Roland Kaiser in dieser „Maischberger“-Sendung zu den Koalitionsverhandlungen befragt wird. Aber das wäre zu einfach. Schließlich spricht Kaiser dauernd über Politik. Der 72-Jährige ist SPD-Mitglied, hielt 2015 in Dresden eine Rede gegen Pegida-Aufmärsche und sagte erst kürzlich in einem SZ-Interview, dass er für das Gendern sei. Außerdem ist das ja nicht sein erster „Maischberger“-Auftritt. Echte Fans erinnern sich noch, wie der Kaiser in einer Sendung 2021 Corona-Impfgegner kritisierte.