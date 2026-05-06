Erste Erkenntnis des Abends mit Sandra Maischberger: Die Schnittmenge zwischen Duschprodukten junger Männer und politischen Talkshows ist nicht null. Denn mindestens eine Überschneidung gibt es: das 3-in-1-Prinzip. In den Badezimmern werden nach dieser Regel Shampoo, Gesichts- und Körperlotion in einer Flasche vereint. Maischberger nimmt hingegen Inhalte, die an und für sich drei vermutlich sehr gute Talkshows hergegeben hätten, und macht daraus einen einzigen 75-Minüter.