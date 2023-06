Von Peter Fahrenholz, München

Jede Talkshow im deutschen Fernsehen versucht so ein bisschen, ihr eigenes Ding zu machen, man möchte sich schließlich unterscheiden. Bei "Anne Will" geht es am traditionellsten zu, die Runde sitzt bequem im Sessel und diskutiert die ganze Sendung ein einziges Thema. Bei "Hart aber fair" wird auch über ein Thema diskutiert, aber es geht oft hitziger zu. Der vormalige Moderator Frank Plasberg hat das Feuer gern noch mal ein bisschen angefacht, was seinem Nachfolger bisher noch nicht ganz so gut gelingt. Markus Lanz unterzieht seine Gäste gern einer Art Inquisition und der Ehrgeiz der Eingeladenen ist es, diese Tortur so gut wie möglich zu überstehen.