Von Lisa Nienhaus

Jetzt also Welthandel. Drunter macht es der Axel-Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner nicht. Und vielleicht ist das ja auch in Ordnung so. Die Sache wird sowieso längst diskutiert, wieso nicht auch mit ihm, der einen Konzern leitet, der in mehr als 40 Ländern agiert?