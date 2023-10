Nach dem Hamas-Terror in Israel fehlen im Talk bei Sandra Maischberger die üblichen Lautsprecher und Gewissheiten. Gut so.

Von Gerhard Matzig

Am Beginn dieser eigenartigen - nämlich eigenartig gelingenden - Talkshow bei Sandra Maischberger sagt der Sportjournalist Marcel Reif: "Da fehlen mir die Worte." Und am Ende eines Talks, der ohne Show auskommt, sowie am Ende einer Show, die ohne Talk auskommt, sagt der US-Senator Bernie Sanders exakt dasselbe: "Da fehlen mir die Worte." Nämlich zu den Tagen des Terrors in Israel, zu den Tagen des Krieges in Gaza - und zum Elend und Leid auf allen Seiten.