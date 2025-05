Von Vivien Timmler, Berlin

Eigentlich hatte Julia Klöckner schon so gut wie abgesagt. War ja nicht absehbar, wie sich der Dienstag noch entwickeln würde: Ob es ein langer Tag werden würde oder ein sehr langer, ob die Vereidigung um 18 Uhr abgeschlossen sein würde oder um Mitternacht – und ob es am Ende dieses Tages überhaupt einen neuen Bundeskanzler und ein neues Bundeskabinett geben würde. Es sind solche nur schwer beeinflussbaren Variablen, von denen eine Bundestagspräsidentin an Tagen wie diesen ihre Teilnahme an einer Talkshow abhängig machen muss.