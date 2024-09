Von Peter Fahrenholz

Dass die Ampel eine tief zerstrittene Koalition ohne politische Zukunft ist, wissen die Protagonisten der drei Parteien längst selbst. Aber wer weiß, vielleicht wird man sich schon bald nach der Ampel zurücksehnen. Denn in der Talkshow „Maischberger“ bekommt man am Mittwochabend einen kleinen Vorgeschmack, wie künftige Regierungen aussehen könnten, die jetzt im Osten und vielleicht schon bald in ganz Deutschland zusammengezwungen werden. Da gibt es dann noch nicht einmal zu Beginn einen zarten Honeymoon, sondern es fängt gleich mit dem Rosenkrieg an.