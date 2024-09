Dass die Ampel eine tief zerstrittene Koalition ohne politische Zukunft ist, wissen die Protagonisten der drei Parteien längst selbst. Aber wer weiß, vielleicht wird man sich schon bald nach der Ampel zurücksehnen. Denn in der Talkshow „ Maischberger “ bekommt man am Mittwochabend einen kleinen Vorgeschmack, wie künftige Regierungen aussehen könnten, die jetzt im Osten und vielleicht schon bald in ganz Deutschland zusammengezwungen werden. Da gibt es dann noch nicht einmal zu Beginn einen zarten Honeymoon, sondern es fängt gleich mit dem Rosenkrieg an.

Bei „Maischberger“ sitzen SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und die BSW-Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali zusammen. Soviel gegenseitige Abneigung bekommt man noch nicht einmal zu sehen, wenn, sagen wir, Markus Söder und Armin Laschet aufeinandertreffen. Aber dazu später mehr. Ein Gespräch kann man das Ganze nicht nennen. Es ist eher ein Gekeife.

Die SPD habe doch die Menschen jahrelang enttäuscht, sagt die BSW-Frau, das sehe man etwa bei den Renten, über 50 Prozent der Rentner bekämen eine Rente von weniger als 1100 Euro. Von der SPD sei die Grundrente eingeführt worden, hält Kühnert entgegen, die SPD habe nichts gegen die Altersarmut getan, giftet Mohamed Ali zurück. Darauf wieder Kühnert: Sahra Wagenknecht habe seit 30 Jahren nur große Reden gehalten, aber nie etwas gemacht.

Die SPD habe den Niedriglohnsektor ausgebaut, wirft die Ex-Linke Kühnert vor. Der Niedriglohnsektor sei so klein wie seit der Wiedervereinigung nicht, gibt er zurück. So geht das hin und her. „Ich dachte, hier sitzen zwei Parteien, die miteinander regieren wollen“, grätscht Moderatorin Sandra Maischberger dazwischen. Von Wollen kann eher keine Rede sein. Als Kühnert, danach gefragt, ob die Ampel jetzt noch mehr streiten werde, sagt, er höre aus der FDP Töne, dass sich die Opposition in der Regierung für die Liberalen nicht auszahle, fährt Mohamed Ali dazwischen: „Die SPD stellt den Kanzler, da kann man nicht sagen, die FDP ist an allem schuld“.

Kühnert und Mohamed Ali keifen sich an – und da ist die CDU noch nicht mal dabei

Mohamed Ali, ist, klar bei den BSW-Ergebnissen im Osten, für Neuwahlen im Bund, Kühnert hält dagegen, wenn man bei jedem schwachen Umfrageergebnis für eine Regierung neu wählen lasse, hätte man bald italienische oder israelische Verhältnisse. Eine wirkliche Schwächung der AfD sei dem BSW in Sachsen und Thüringen nicht gelungen, sagt die Moderatorin. Findet Mohamed Ali natürlich überhaupt nicht. Die Ampel-Politik habe viele Leute zur AfD getrieben, „wir bieten da eine seriöse Alternative“. „Bleiben Sie doch bei den Fakten“, unterbricht Kühnert sie. „Sehr charmant“, faucht Mohamed Ali zurück.

Ob denn für Kühnert das BSW auch eine Black Box oder Red Box sei, wie Friedrich Merz das formuliert hat, auf Bundesebene problematisch, auf Länderebene vielleicht akzeptabel? „Bei uns verhandeln die Landesverbände, beim BSW kommt die Bundesvorsitzende aus dem Saarland“, stichelt Kühnert. Das lässt Wagenknechts Tandempartnerin natürlich nicht auf sich sitzen. Man sei eine sehr junge Partei und die CDU versuche gerade, das BSW zu spalten, in die Spinner auf Bundesebene und die vernünftigen Leute in den Landesverbänden.

So würde das also aussehen, das neue Regieren, und die CDU sitzt noch nicht einmal mit in der Runde. Die hat jetzt ein Riesenproblem, eingezwängt zwischen der Brandmauer zur AfD und dem Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber mit der Linken. „Die Partei steht vor einer Zerreißprobe“, sagt Lars Sänger vom MDR, der zusammen mit der stellvertretenden Spiegel-Chefredakteurin Melanie Amann und dem ehemaligen Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert das bei „Maischberger“ übliche Journalisten-Panel bildet. Sänger hat einen CDU-Kreisvorsitzenden in Thüringen angerufen. 30 Prozent der anderen Kreisvorsitzenden seien demnach für eine Kooperation mit der AfD, 30 Prozent für eine Zusammenarbeit mit der Linken, 30 Prozent tendierten zum BSW, zehn Prozent wüssten nicht so recht. „Und wie geht es jetzt weiter in Thüringen?“, will Maischberger wissen. „Ich habe das Gefühl, dass Mario Voigt das auch nicht weiß“, sagt Sänger.

Wer es auch nicht weiß, ist Armin Laschet, der als letzter Gast das Privileg hat, allein befragt zu werden. Laschet verteidigt die Brandmauer zur AfD mit einer Verve, die man im Osten so längst nicht mehr von allen CDU-Leuten hört. „Mit denen wird nicht geredet. Aus“, sagt Laschet. Mit der AfD wolle ja noch nicht mal Marine Le Pen im Europarlament etwas zu tun haben. Und mit der Linken? Da mäandert der ehemalige CDU-Chef in seinem rheinischen Singsang gewaltig herum. Der Vergleich zwischen dem amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Linken, mit dem die CDU nicht zusammenarbeiten möchte und dem BSW von Sahra Wagenknecht, mit dem sie sich das zumindest vorstellen kann, habe „was Absurdes“ sagt Laschet. Schließlich sei der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gegenüber der Linken maßgeblich wegen Wagenknecht gefasst worden. Aber es gebe ihn nun mal. Eine Lösung könne er auch nicht aus dem Ärmel schütteln. „Man muss dafür sehr viele Gespräche führen“.

Eine ganz klare Meinung hat Laschet dafür ganz am Schluss. Wenn man Laschet im Studio sitzen hat, muss man natürlich nach Markus Söder fragen. Der hatte am Montag beim Volksfest auf dem Gillamoos wie üblich mit dem Dreschflegel auf die Grünen eingeprügelt. Laschet zeigt, dass auch das Florett eine wirksame Waffe sein kann. Am Tag nach einer Wahl, bei der in einem Bundesland eine rechtsextreme Partei am stärksten geworden sei, finde er es „eigenartig, sich auf die Grünen einzuschießen“. Und legt dann mit einem Lächeln nach. Söder habe in einem Interview gesagt, zwischen ihm und Laschet hätten Galaxien an unterschiedlichen Ansichten gelegen. „Wenn ich die Rede höre, glaube ich, da hat er recht.“

Natürlich wird Laschet auch mit Söders neuerlichen Kanzlerambitionen konfrontiert und dem Satz, er, Laschet sei 2021 „schlicht und einfach der falsche Kandidat“ gewesen. Auf Spiegel-Journalistin Amann wirkt Söders Kanzler-Bewerbung im Bierzelt „wie eine Verzweiflungstat“ und auch Wickert sieht Merz durch die Wahlen im Osten gestärkt. Hat Merz dann auch Söder an der Hacke, wenn er am Ende der Kandidat wird? „Das weiß ich nicht“, sagt Laschet. Aber für wen er selbst ist, weiß er ganz genau. Er sei in der CDU und Merz sei der CDU-Vorsitzende. „Ich unterstütze immer meinen Chef“, sagt Armin Laschet. Und lächelt ganz freundlich.