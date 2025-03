Joachim Gauck fordert „bewaffnete Friedfertigkeit“, doch bei „Maischberger“ ist man längst mittendrin in der Zeitenwende. Eine Sendung, in der einem schwindelig werden kann.

Von Leon Frei

Die sich gerade noch im Babystatus befindende „Kleiko“ aus Union und SPD fängt an zu sprechen noch bevor sie richtig laufen kann: Merz, Klingbeil, Söder und Esken traten am Dienstagabend vor die Kameras und kündigten nach den Ereignissen in den USA schon sehr frühe Sondierungsergebnisse an: Ein riesiges Sondervermögen für Infrastruktur soll her. Und, weil ein Sondervermögen in dem Fall nicht riesig genug sein kann: Eine Reform der Schuldenbremse zugunsten von Verteidigungsausgaben. Bei Maischberger wird die Sendung deshalb schnell angepasst.