Von Roman Deininger

Zu den nobelsten Aufgaben von Talkshows gehört es, den Raum des Denkbaren und Möglichen unerschrocken auszuloten, bis an die Schmerzgrenze der Diskutanten oder, wie bei Maischberger am Dienstag gegen Mitternacht, sogar darüber hinaus. Wenn die FDP also umständehalber die kriselnde Ampel-Koalition verließe, sagt Moderatorin Sandra Maischberger zur Hubert Aiwanger: "Sie würden nicht einspringen?"