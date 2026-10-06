Wer hat der AfD zu ihrem ersten Landtagspräsidenten verholfen? Gregor Gysi hat bei „Maischberger“ die CDU im Verdacht. Der Historiker Andreas Rödder wirft ihm Verharmlosung von Antisemitismus vor.

An diesem 6. Oktober wurde Tobias Rausch als erster Landtagspräsident der AfD gewählt. Und als erster Parlamentspräsident der Bundesrepublik Deutschland, der einer rechtsextremistischen Partei angehört. Wie konnte das passieren? Und wie geht diese Demokratie, gehen die anderen Parteien, mit dieser Zäsur um?