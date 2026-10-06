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TV-Kritik zu „Maischberger“Die Frage, die sich gerade ganz Deutschland stellt

Lesezeit: 3 Min.

Andreas Rödder, Historiker und CDU-Mitglied, Sönke Neitzel, Militärhistoriker, und Gregor Gysi, Die Linke, diskutieren den historischen Tag im Magdeburger Landtag.
Andreas Rödder, Historiker und CDU-Mitglied, Sönke Neitzel, Militärhistoriker, und Gregor Gysi, Die Linke, diskutieren den historischen Tag im Magdeburger Landtag.
Foto: Uwe Koch/IMAGO/HMB-Media

Wer hat der AfD zu ihrem ersten Landtagspräsidenten verholfen? Gregor Gysi hat bei „Maischberger“ die CDU im Verdacht. Der Historiker Andreas Rödder wirft ihm Verharmlosung von Antisemitismus vor.

Von Marie Gundlach

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