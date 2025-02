„Maischberger“:„Wir sind da gerupft rausgegangen“

Von Vivien Timmler, Berlin

Eigentlich, so sollte man meinen, sind an diesem Abend die Rollen klar verteilt. Jürgen Trittin, der Habeck-Versteher. Wolfgang Bosbach, der Habeck-Kritiker. Und drei Journalisten, die mit etwas Abstand auf die Sache blicken. Doch dann ist es ausgerechnet Bosbach, der frühere Innenpolitiker und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, der sich am Mittwochabend bei „Maischberger“ als Ober-Empath präsentiert.