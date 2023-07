TV-Kritik zu "Maischberger":Gerhart Baum ruft zu den Waffen

Von Stefan Fischer

Würde das hiesige politische System so funktionieren wie das amerikanische, dann würde Deutschland ab sofort eine heiße Debatte führen während der heißen Sommertage: Darüber nämlich, ob - nach seinem Auftritt bei "Maischberger" wären sich die Diskutanten mehrheitlich einig: ja, definitiv! - und also folglich wann Peer Steinbrück bekannt geben werde, dass er sich offiziell um eine Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl 2025 bewirbt. Den größten Dissens gäbe es bei der Frage: Für welche Partei will er antreten?