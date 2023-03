Aus Kroatien ist Garri Kasparow zugeschaltet, russischer Schachgroßmeister, seit zwei Jahrzehnten mutig, entschieden und mit allem persönlichen Risiko in der Opposition gegen Putin.

Bei Sandra Maischberger werden üppig Plattitüden aufgetischt, aber es gibt auch einen Lichtblick: Garri Kasparow, der seit Jahrzehnten mit allem persönlichen Risiko in der Opposition gegen Putin steht, ist per Schalte dabei.

Von Peter Laudenbach

Man fürchtet sich ein bisschen davor, dass bei Sandra Maischberger in einer Sendung über Putins Krieg ausgerechnet ein Kabarettist auftritt. Weil: so lustig ist das ja nicht. Außerdem ist der Kabarettist auch noch Dieter Nuhr. Aber eigentlich fürchtet man sich ja sowieso vor Sandra Maischberger, spätestens seit sie den offenbar völlig verwirrten Oskar Lafontaine eingeladen und das bemerkenswerte Kunststück fertiggebracht hat, so zu tun, als sei Lafontaines Ami-Go-Home-Gelaber eine irgendwie argumentativ nachvollziehbare Position.