Zum Hauptinhalt springen

Maischberger und der Antisemitismus bei den Linken„Das Problem haben sie doch schon seit Jahren“

Lesezeit: 4 Min.

Ex-Parteichef Jan van Aken spricht von einer Kampagne „aus allen Rohren“ gegen die Linke.
Ex-Parteichef Jan van Aken spricht von einer Kampagne „aus allen Rohren“ gegen die Linke.
© WDR/Oliver Ziebe

Statt der Wahlsiegerin Eralp kommt Ex-Linkenchef van Aken in die TV-Runde.  Trotz seines Bekenntnisses, Antisemiten hätten bei der Partei nichts zu suchen, tut er sich schwer, die Vorwürfe zu entkräften.

Von Peter Fahrenholz

SZ bei Google bevorzugen

Dass in den politischen Talkshows immer wieder dieselben Politiker auftauchen, hat zu einer gewissen Ermüdung des Publikums geführt. Selbst die klügsten Argumente verlieren ihren Reiz, wenn man sie in Dauerschleife serviert bekommt. Dass die Parteien ihrerseits nicht für mehr Abwechslung ihrer Fernseh-Abgesandten sorgen, hat allerdings auch damit zu tun, dass man das Risiko, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, minimiert, wenn man ein erfahrenes Schlachtross statt eines Novizen in die Debatte schickt. Denn ein falscher Satz kann nicht nur an den Betroffenen lange hängen bleiben, sondern auch an deren Parteien.

Zur SZ-Startseite

Neukölln
:Links, linker, Neukölln

Es gibt die Linke Berlin, und als eine Art Steigerung gibt es noch die Linke Neukölln. Seit ihrem Wahlsieg hört man über sie alle nur das Schlechteste. Zeit, mal hinter all die Warnungen und Beleidigungen und Klischees zu schauen.

SZ PlusVon Markus Balser, Meredith Haaf, Christian Zaschke, Sonja Zekri (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite