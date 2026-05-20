Was Julia Klöckner mit Markus Söder gemeinsam hat, ist nicht nur die Tatsache, dass beide von Robert Habeck mal eine ordentliche Abrechnung erhalten haben. Stichwort „Dämlichkeit“ und „Wurstgefresse“. Beide teilen auch eine Vorliebe für Weihnachtsvideos, in denen Klöckner auf „Kuppelkekse“ (Grieß, Mehl, Eier, Butter, Puderzucker, Vanille und Salz) schwört, während bei Söder „Winterwunderland“ ins Mikrofon gesäuselt wird.