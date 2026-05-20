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„Maischberger“Warum ist die Stimmung in Deutschland so schlecht?

Lesezeit: 3 Min.

„Man könnte ja auch mal schöne Beispiele nennen“, sagt Julia Klöckner (CDU, Bundestagspräsidentin).
„Man könnte ja auch mal schöne Beispiele nennen“, sagt Julia Klöckner (CDU, Bundestagspräsidentin). WDR/Oliver Ziebe

Darauf hat Bundestagspräsidentin Klöckner bei „Maischberger“ eine Antwort: Schuld seien auch „die Medien“. Einen Ratschlag hat sie.

Von Leon Frei

Was Julia Klöckner mit Markus Söder gemeinsam hat, ist nicht nur die Tatsache, dass beide von Robert Habeck mal eine ordentliche Abrechnung erhalten haben. Stichwort „Dämlichkeit“ und „Wurstgefresse“. Beide teilen auch eine Vorliebe für Weihnachtsvideos, in denen Klöckner auf „Kuppelkekse“ (Grieß, Mehl, Eier, Butter, Puderzucker, Vanille und Salz) schwört, während bei Söder „Winterwunderland“ ins Mikrofon gesäuselt wird.

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