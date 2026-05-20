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„Maischberger“Lächelt doch mal

Lesezeit: 3 Min.

„Man könnte ja auch mal schöne Beispiele nennen“, sagt Julia Klöckner (CDU, Bundestagspräsidentin).
„Man könnte ja auch mal schöne Beispiele nennen“, sagt Julia Klöckner (CDU, Bundestagspräsidentin). WDR/Oliver Ziebe

Bundestagspräsidentin Klöckner äußert bei „Maischberger“ einen Verdacht: An der miesen deutschen Laune sind auch „die Medien“ schuld – und wirbt stattdessen für „positiven Journalismus“. Na dann.

Von Leon Frei

Was Julia Klöckner mit Markus Söder gemeinsam hat, ist nicht nur die Tatsache, dass beide von Robert Habeck mal eine ordentliche Abrechnung erhalten haben. Stichwort „Dämlichkeit“ und „Wurstgefresse“. Beide teilen auch eine Vorliebe für Weihnachtsvideos, in denen Klöckner auf „Kuppelkekse“ (Grieß, Mehl, Eier, Butter, Puderzucker, Vanille und Salz) schwört, während bei Söder „Winterwunderland“ ins Mikrofon gesäuselt wird.

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