Ob es da zielführend ist, in Bayern nachzufragen?

Katharina Schulze (l.) und Hubert Aiwanger (Mitte) spulen ein Programm ab, das das Publikum seit Wochen zu hören kriegt, wenn es in Talkrunden um das Gebäudeenergiegesetz geht.

Bei Sandra Maischberger geht es um das geplante Heizungsgesetz. Im Studio: Hubert Aiwanger und die Grüne Katharina Schulze. Also eigentlich alles angerichtet für den Kulturkampf. Doch dann tut die Moderatorin etwas Unerhörtes.

Von Andreas Glas

Hubert Aiwanger sieht sich selbst als Wachmann, der aufpasst, dass "die Normalen nicht von den Verrückten überrollt werden". So hat es der bayerische Wirtschaftsminister mal gesagt. Für die Anhänger der Aiwanger-Denkschule trifft hier also ein ganz normaler Mann auf eine Frau, die komplett durchgeknallt ist: Katharina Schulze, grüne Spitzenkandidatin für die Bayern-Wahl im Herbst. Und weil man davon ausgehen kann, dass es auch Menschen gibt, die es eher andersrum sehen, ist das erstmal eine interessante Konstellation am Dienstagabend, im Studio bei Sandra Maischberger. Na dann, pack ma's!