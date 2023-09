Von Volker Nünning

Dreimal pro Woche befragt er seine Gäste zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen: So macht es Markus Lanz nun schon seit Längerem im ZDF am späten Abend. Seine gleichnamige Sendung gilt vielen inzwischen als die relevanteste politische Talkshow im deutschen Fernsehen. Sie kommt auch beim Publikum gut an, wie die Zuschauerzahlen zeigen. Von dienstags bis donnerstags ist Lanz beim ZDF auf Sendung. Donnerstags läuft direkt zuvor der Polittalk Maybrit Illner - alles aufeinander abgestimmt.