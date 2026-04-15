Die Journalistin Tanit Koch hat, was man bei ihrer Arbeit als Bild-Chefredakteurin und Kommunikationschefin von Armin Laschets Wahlkampf 2021 nicht so wahrnahm, eine sehr angenehme Sprechstimme. Sachlich wie eine Nachrichtenfrau, aber mit der Empathie einer interessierten Erzählerin präsentiert sie ihre erste Folge beim vom NDR produzierten Magazinformat „Klar“. Warmes Hellbraun herrscht vor in dem Raum, in dem Koch am Mikrofon von Recherchen berichtet, bei denen man sie gleich sehen wird: Im Gespräch mit dem im Einsatz massiv verletzten Polizeioberkommissar Tobias Braatz, bei der Luxemburg-Liebknecht-Demo in Berlin. Im Interview mit NRW-Innenminister Herbert Reul, CDU, vor einem Fußballstadion.