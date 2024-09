Von Claudia Tieschky

Es hat bemerkenswerterweise fast drei Wochen gedauert, bis es eine größere öffentliche Reaktion auf das gab, was der Comedian Luke Mockridge als Gast in der am 15. August veröffentlichten Folge des Podcasts „Die Deutschen“ über Para-Sportler sagte und das lustig fand. Mockridge, dessen neue Quizshow am 12. September bei Sat 1 als Fernsehcomeback nach einer Auszeit beginnen sollte, hatte dort unter anderem erzählt: „Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man ins Becken“. „Dann ertrinken die doch“ – wirft einer der beiden Hosts des Podcasts ein. „Ja und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen“, sagt Mockridge. Alle drei lachen. Sat 1 teilte am Sonntag als Reaktion darauf mit, dass Mockridges TV-Comeback vorerst abgesagt ist.