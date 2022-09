Von Josef Kelnberger

Wenn man jetzt "in Lichtgeschwindigkeit" LNG-Terminals bauen könne, sagte Luisa Neubauer, dann müsse man doch auch "in Lichtgeschwindigkeit" die erneuerbaren Energien ausbauen können. Als Zuschauer dachte man, wie schön das doch wäre: für die Energiekrise eine Lösung in Lichtgeschwindigkeit. Man könnte dann dem Kriegsherrn Putin, der Europa mit seinem Drehen am Gashahn erpresst, den Mittelfinger zeigen. Und man müsste sich nicht mehr durch anstrengende Talkshows zu diesem Thema quälen.