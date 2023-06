Von Aurelie von Blazekovic

Luisa Neubauer hat eine gute Art, damit umzugehen, wenn es ihr zu doof wird, und das muss oft passieren - sie lächelt. Dieses Lächeln ist manchmal ein schiefes Grinsen, zum Beispiel wenn Markus Lanz sie in seiner aktuellen Sendung am Donnerstag damit anmoderiert, dass derzeit "bei den Grünen alle rot sehen". Oder ein verzagtes Mundwinkelverschieben, mit dem sie die Frage kommentiert, "ob die Letzte Generation eine kriminelle Organisation ist". Und selbst das Kopfschütteln, als in der Talk-Runde das Wort "Klima-RAF" (Alexander Dobrindt) fällt, wirkt bei Neubauer noch so großzügig wie ein Lächeln.