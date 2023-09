"Loving Her"

Hanna (Banafshe Hourmazdi) weiß nicht, was sie von der spirituellen Heilung halten soll. Ob sie so ihre Probleme los wird?

Nach zwei Jahren Pause zeigt ZDFneo die Fortsetzung seiner Serie "Loving Her". Endlich.

Von Clara Westhoff

Die Clubbekanntschaft, die Affäre mit der verheirateten Chefin, der unerwiderte Crush - unglückliche Liaisons hatte Hanna genug. Also die Art von Beziehung, die eigentlich keine ist. In der neuen Staffel von Loving Her liegt das Liebesleben der Berlinerin nun erst mal komplett brach.