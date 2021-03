"Lovemobile" heißen die Minibordelle am Straßenrand, in denen Frauen auf Freier warten, viele aus Osteuropa und Nigeria. Elke Lehrenkrauss hat einen preisgekrönten Film über sie gemacht.

Von Willi Winkler

Armutsprostitution ist ein Problem der reichen Länder, wo es aber kaum als solches gesehen wird. Die Filmemacherin Elke Margarete Lehrenkrauss hat es in ihrem Dokumentarfilm "Lovemobil" eindrucksvoll sichtbar gemacht - einem Film, der auf mehreren Festivals lief, mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet und am 8. Dezember vergangenen Jahres im NDR gezeigt wurde, und zwar wegen des Themas zum Schutze der Jugend erst um Mitternacht. Zu sehen waren in der Hauptsache zwei Prostituierte, die über ihre Arbeit, ihre Kunden und ihre Ausbeutung berichteten (SZ-Kritik hier). Der Kameramann Christoph Rohrscheidt illustrierte die Dokumentation mit märchenschönen Bildern wie aus einem Film von Terrence Malick und machte das Elend der Frauen damit nur noch elender.

Jetzt hat der NDR bekannt gegeben, dass es sich bei "Lovemobil" um eine Inszenierung handele, die Dokumentation also weithin eine Fiktion ist. Die hauseigene Redaktion STRG_F hatte Informationen aus dem Umfeld der Produktion erhalten und nachträglich mit der Recherche begonnen. Die Frauen, die in Langzeitbeobachtung gezeigt werden, spielen demnach eine Rolle; auch der Freier ist kein echter Freier.

Der NDR distanziert sich, die Regisseurin spricht von einem "Hybrid"

Der NDR distanziert sich mittlerweile nach Kräften von der Filmemacherin, muss aber zugeben, dass die Dokumentarfilmredaktion, wie es in der Pressemitteilung heißt, den Film "redaktionell begleitet und abgenommen" hat. Die Begleitung bestand offenbar nur darin, dass die Kalkulation auf der Basis eines Exposés abgesegnet wurde und angesichts der Wucht des Films niemand mehr Fragen hatte.

Im Gespräch mit der SZ gibt die Filmemacherin zu, dass sie es versäumt habe, den NDR auf die Tatsache hinzuweisen, dass es sich um ein "Hybrid" handle, eine Mischform aus Film und Dokumentation. Später, als sie von Festival zu Festival reiste, sei "eins zum anderen gekommen" und sie von der Gelegenheit abgekommen, die Zwitterform als solche zu kennzeichnen. Es sei ihr wichtig gewesen, "der Misere ein Gesicht zu geben", und sie deshalb entschlossen, das Thema "emotional rüberzubringen".

Elke Margarete Lehrenkrauss ist in der Nähe von Gifhorn aufgewachsen, sie kennt die Wohnwagen, in denen sich die Frauen prostituieren, und wollte die Situation auf ihre Weise zeigen. Da die Kamera aber den Menschen verändere, sei es ihr wichtiger gewesen, "Realität durch einen ganz anderen Ansatz herzustellen". Die Protagonistinnen "Milena" und "Rita" bilden also eine Realität ab, aber sie sind nur Darsteller in einem Film, und sie arbeiten nicht, wie der Film suggeriert, an der B 188 in der Nähe des niedersächsischen Gifhorn. Sondern sie dienen der Regisseurin als Beispielfiguren für einen Skandal, der, so lange ihm kein Ende gemacht wird, immer wieder angeprangert werden muss. Ob ein Film, der als Dokumentation angeboten wird und ein Abbild der Realität zu sein vorgibt, das geeignete Mittel dafür ist, wäre eine Frage fürs Einführungsseminar an der Filmhochschule.

Von Täuschung und Betrug zu sprechen, sei "bösartig", sagt Lehrenkrauss. Sie sei schließlich Künstlerin und beansprucht damit für ihren Film selbstbewusst eine "höhere Authentizität". In einem noch etwas höher gegriffenen Vergleich erinnert sie an Werner Herzog, dem auch niemand vorhalte, dass er in seinen Filmen mit inszenatorischen Elementen arbeite.

Dass Armutsprostitution ein Problem ist, wird niemand bestreiten, und wer mag, kann sich im Vorbeifahren davon überzeugen, dass an der B 188 in Niedersachsen auch nach "Lovemobil" erleuchtete Wohnwagen stehen.