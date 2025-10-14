Louis Klamroth und sein neuester Versuch zur Verjüngung des ARD-Programms: „Press Play“ holt Heidi Reichinnek, Cem Özdemir und Michel Friedman aufs Fernsehsofa. Kann er endlich die Handbremse lösen?

In einem farblosen Wohnzimmer, das aussieht wie ein steriler Ausstellungsraum eines schwedischen Möbelhauses, will Louis Klamroth seine Talkkarriere wieder auf Kurs bringen. Er lehnt sich weit zurück im Sofa, Süßigkeiten liegen parat, Fernseher an, ob sein Gast Cem Özdemir nicht die Schuhe ausziehen wolle? Nein, will er nicht.