In einem farblosen Wohnzimmer, das aussieht wie ein steriler Ausstellungsraum eines schwedischen Möbelhauses, will Louis Klamroth seine Talkkarriere wieder auf Kurs bringen. Er lehnt sich weit zurück im Sofa, Süßigkeiten liegen parat, Fernseher an, ob sein Gast Cem Özdemir nicht die Schuhe ausziehen wolle? Nein, will er nicht.
ARDBetreutes Zappen
Lesezeit: 3 Min.
Louis Klamroth und sein neuester Versuch zur Verjüngung des ARD-Programms: „Press Play“ holt Heidi Reichinnek, Cem Özdemir und Michel Friedman aufs Fernsehsofa. Kann er endlich die Handbremse lösen?
Von Thore Rausch
Podcast über Reichsbürger:Gestohlene Waffen, bis heute verschwunden
Der „Hart aber fair“-Talker Louis Klamroth lässt im Podcast „Hateland“ Investigativreporter ihre Geschichten erzählen. In der ersten Staffel recherchiert Martin Kaul auf den Spuren bewaffneter Reichsbürger.
Lesen Sie mehr zum Thema