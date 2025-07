Das ZDF sendet eine Doku über junge Männer, die glauben, nur dann Erfolg zu haben, wenn sie schön sind. Es ist ein „Deepdive“ in eine zweifelhafte Szene – nur leider fehlt es an Einordnung.

Von Max Fluder

Ein lieb gemeinter Tipp: Wenn Sie die „Looksmaxxing“-Doku im ZDF nicht allein anschauen, dann schließen sie doch im Vorhinein eine kleine Wette ab. Für jeden nackten männlichen Oberkörper, den Sie sehen, bekommen Sie später einen Euro. Für jede Frau, die etwas sagen darf, bekommt ihr Gegenüber einen Euro. Am Ende werden Sie ordentlich Plus gemacht haben – und das in einer Doku, die den Körperwahn eigentlich kritisieren will. Aber so ist es nun einmal: Aufmerksamkeitserregende, ja fast schon glorifizierende Einstellungen von schönen Bauchmuskeln ziehen halt.