Von Willi Winkler

In den Ferien nach der Volksschule unternahm Elisabeth Beckmann aus dem ostwestfälischen Wiedenbrück mit ihrer Cousine eine Radtour. Es sind die Fünfziger, am Wochenende wird die Badehose eingepackt, die ersten fahren bereits mit dem Käfer nach Italien. Auf einem Lastwagen waren die beiden bis Würzburg gekommen, gondelten dann bis an die oberbayerischen Seen und wieder zurück in den Norden, die große Welt. Unterwegs trafen sie auf eine Gruppe Studenten, ein schmerzlicher Moment bis heute: "Die Zukunft lag ihnen zu Füßen. Diese Freiheit hatte ich nicht."