Der Status einer Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs ist nur bedingt einkommensabhängig. Jess etwa scheint alles zu haben, was dem Lebensglück zuträglich erscheint. Großes Haus in einem Londoner Luxusviertel, schicker Mann, der im Finanzbusiness arbeitet, süße Kinder. Dennoch sieht man ihr bereits in den ersten drei Minuten der Paramount-Serie „Little Disasters“ an, wie zerrüttet sie ist, innerlich und äußerlich.
SerieVon wegen perfekt
Lesezeit: 2 Min.
Diane Kruger spielt in der Paramount-Serie „Little Disasters“ eine von vier befreundeten Müttern – und darf heillos überfordert sein. Brillant.
Von Jan Freitag
Kulturtipps:Zum Sehen, zum Lesen, zum Hören
Joachim Triers grandioser Film „Sentimental Value“, Eli Sharabis Erfahrungen in Gefangenschaft der Hamas und Bibi Blocksbergs neuestes Abenteuer: neun Kulturtipps für ein Adventswochenende.
Lesen Sie mehr zum Thema