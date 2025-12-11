Der Status einer Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs ist nur bedingt einkommensabhängig. Jess etwa scheint alles zu haben, was dem Lebensglück zuträglich erscheint. Großes Haus in einem Londoner Luxusviertel, schicker Mann, der im Finanzbusiness arbeitet, süße Kinder. Dennoch sieht man ihr bereits in den ersten drei Minuten der Paramount-Serie „Little Disasters“ an, wie zerrüttet sie ist, innerlich und äußerlich.