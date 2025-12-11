Zum Hauptinhalt springen

SerieVon wegen perfekt

Lesezeit: 2 Min.

Getrieben, überfordert als Mutter, aber darin brillant: Diane Kruger spielt Jess.
Getrieben, überfordert als Mutter, aber darin brillant: Diane Kruger spielt Jess. (Foto: Roughcut/Paramount Global)

Diane Kruger spielt in der Paramount-Serie „Little Disasters“ eine von vier befreundeten Müttern – und darf heillos überfordert sein. Brillant.

Von Jan Freitag

Der Status einer Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs ist nur bedingt einkommensabhängig. Jess etwa scheint alles zu haben, was dem Lebensglück zuträglich erscheint. Großes Haus in einem Londoner Luxusviertel, schicker Mann, der im Finanzbusiness arbeitet, süße Kinder. Dennoch sieht man ihr bereits in den ersten drei Minuten der Paramount-Serie „Little Disasters“ an, wie zerrüttet sie ist, innerlich und äußerlich.

Zur SZ-Startseite

Kulturtipps
:Zum Sehen, zum Lesen, zum Hören

Joachim Triers grandioser Film „Sentimental Value“, Eli Sharabis Erfahrungen in Gefangenschaft der Hamas und Bibi Blocksbergs neuestes Abenteuer: neun Kulturtipps für ein Adventswochenende.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite