Von Miryam Schellbach

Unerhört kurze vier Minuten und 20 Sekunden hatte das "Literarische Quartett" im März 1989 für den Autor Salman Rushdie und seine gerade mit einer Fatwa belegten "satanischen Verse" übrig. Der Fall Rushdie sei kein Thema für die Literaturkritik, argumentierte damals der Journalist Jürgen Busche mit ernst gefalteten Händen. Dann folgte einer der für die jungen Jahre des Quartetts typisch sperrigen Sätze: "Eine Diskussion, die die Qualität des Buches von Salman Rushdie verquickt mit dem Mordbefehl des Ayatollah Chomeini, die leistet Vorschub dem Gedanken, es könne was dran sein an dem, was man vielleicht dem Buch vorwerfen kann, und der Praxis eines solchen Mordbefehls."

Man ist sich einig, das sei Weltliteratur, bannend, opulent, witzig

Diese Vorsicht aber, mahnte zuletzt der ehemalige Verleger Helge Malchow im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, hat dazu geführt, dass die ästhetische Qualität der "satanischen Verse", bis heute ignoriert wurde. Das soll sich jetzt ändern. Nach dem Messerangriff auf den indisch-britischen Autor vor zwei Wochen gab das ZDF bekannt, das Programm des an diesem Freitag ausgestrahlten "Literarischen Quartetts" kurzfristig zu ändern. 33 Jahre nach Veröffentlichung steht nun neben Neuerscheinungen von Giulia Caminito, Ralf Rothmann und Alain Claude Sulzer auch Salman Rushdies Buch auf der Lektüreliste.

Damit waren spontan 700 Seiten postmoderne, komplexe Literatur dazugekommen. Was nichts daran änderte, dass Gastgeberin Thea Dorn, die Schriftstellerin Vea Kaiser und die Journalisten Adam Soboczynski (Zeit) und Deniz Yücel (Welt) zwar weniger in der Interpretation, aber im Urteil schnellstens einig wurden. Dieser Roman sei Weltliteratur, erzähle opulent, bannend, witzig und ein bisschen derbe von zwei in London lebenden muslimischen Schauspielern. "Mit einem Wort: leider geil", findet der wie gewohnt schmissig formulierende Deniz Yücel das, lässt den Grund seines Bedauerns aber unter den Tisch fallen. Nur, worum geht's denn im geilen Roman?

Adam Soboczynski fasst es so: "Die satanischen Verse" ist ein mit religiösen Themen verknüpfter Migrationsroman, die Geschichte einer nahezu göttlichen Neuerfindung zweier Eingewanderter, allerdings "so weit gefächert und tausendfach interpretierbar, dass man sich nur sehr schwer dazu durchringen kann, ihm eine Deutung zu geben". Identität, Rassismus und die diverse britische Gesellschaft ("London ist voller Ausländer") seien doch das Grundthema des Buches, kontert Yücel und bekommt dafür Zuspruch von Thea Dorn, die sich das Buch bei Erscheinen als 19-Jährige zwar gleich zugelegt, aber damals trotzdem kein Wort verstanden habe. Mit der vermittelten Sehnsucht nach stabilen Identitäten inmitten des postkolonialen Gefüges sei die Geschichte ihrer Zeit dreißig Jahre voraus gewesen, "man konnte diesen Roman, als er 1988 in England und 1989 in Deutschland erschien, nicht verstehen."

Selbst wenn man sich erst an Salman Rushdies zur Groteske neigende Romanwelt hatte gewöhnen müssen, die Migrationsgesellschaft als Katalysator sich freiwindender Identitäten war Rushdies alleinige Erfindung im britischen Kontext sicher nicht. Ruth Prawer Jhabvala hielt längst den Booker Prize in Händen, auch V. S. Naipauls "Das Rätsel der Ankunft" war bereits 1987 ins Deutsche übertragen worden.

Keiner der Anwesenden hatte 1989 auch nur eine Zeile des Romans gelesen

Als sich das "Literarische Quartett" im März 1989 vor laufender Kamera darüber verständigte, nicht über Rushdie sprechen zu wollen, zeigte sich mit erstaunlicher Transparenz, dass keiner der Anwesenden auch nur eine Zeile des Romans gelesen hatte. Warum eigentlich? London war nicht weit, die Buchbranche so gut vernetzt wie heute. Das englische Original wäre für einen ersten Eindruck schnell zur Hand gewesen.

Eines der mitschwingenden Erkenntnisse des aktuellen "Literarischen Quartetts" ist, dass postkolonial durchwirkte Identitäten am Beispiel des britischen Commonwealth bereits Ende der 80er-Jahre ein brisantes Thema in der Literatur waren, so wie sie es auch heute noch sind. Nur dass man hierzulande vielleicht nicht so viel darüber wissen wollte, wie man hätte wissen können.

Das Literarische Quartett, 23.45 Uhr, ZDF.