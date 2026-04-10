Nicht alles, was in diesem Buch steht, ist Unfug. Aber dann ist es Unfug, dass es in diesem Buch steht.
SachbuchDer Sprach-Hammer
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Der Bestseller „Links-Deutsch/Deutsch-Links“ wurde vom rechten Krawallmedium „Nius“ herausgegeben und kommt als Wörterbuch für die Dekonstruktion des politischen Gegners daher. Was Gloria von Thurn und Taxis, Julian Reichelt oder Wolfgang Kubicki dort schreiben.
FDP:Die letzte Patrone des Liberalismus
Bekannt, polarisierend und als Einziger übrig: Wolfgang Kubicki möchte Vorsitzender der FDP werden. Aber für welchen Freiheitsbegriff steht er eigentlich?
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