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SachbuchDer Sprach-Hammer

Lesezeit: 5 Min.

Warum hätten die Nius -Leute um ihren Chef Julian Reichelt ein klügeres Buch schreiben sollen, wenn ihre Leser genau diese billige Form der Polemik doch so schätzen?
Warum hätten die Nius-Leute um ihren Chef Julian Reichelt ein klügeres Buch schreiben sollen, wenn ihre Leser genau diese billige Form der Polemik doch so schätzen? IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Der Bestseller „Links-Deutsch/Deutsch-Links“ wurde vom rechten Krawallmedium „Nius“ herausgegeben und kommt als Wörterbuch für die Dekonstruktion des politischen Gegners daher. Was Gloria von Thurn und Taxis, Julian Reichelt oder Wolfgang Kubicki dort schreiben.

Von Stefan Niggemeier

Nicht alles, was in diesem Buch steht, ist Unfug. Aber dann ist es Unfug, dass es in diesem Buch steht.

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