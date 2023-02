Linda Zervakis führte am 9. Juni 2022 bei der Digitalkonferenz Republica ein Interview mit Bundeskanzler Olaf Scholz.

Im Juni 2022 wurde Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Digitalkonferenz Republica in Berlin interviewt. Auf der Bühne sprach er vor Medien- und Fachpublikum über die Defizite Deutschlands bei der Digitalisierung. Die Fragen stellte ihm die Journalistin und Fernsehmoderatorin Linda Zervakis. Berichte legen nun nahe, dass das Kanzleramt selbst Einfluss auf die Moderatorenauswahl hatte.

Dass Linda Zervakis die Moderation des Gesprächs mit Scholz übernommen hat, sei, wie die taz schreibt, Wunsch des Kanzleramts gewesen. Zervakis soll dafür auch Geld vom Kanzleramt bekommen haben: Der taz zufolge handelte es sich um eine Kostenpauschale in Höhe von 1130,50 Euro brutto. Diese Summe hat ein Regierungssprecher der taz in dieser Woche mitgeteilt. Die Tageszeitung war zuvor vor das Berliner Verwaltungsgericht gezogen, weil das Kanzleramt die Angabe zur Bezahlung der Moderation mit Verweis auf das "Betriebs- und Geschäftsgeheimnis" abgelehnt hatte. Wie die taz schreibt, sei das Kanzleramt damit einem bevorstehenden Urteil des Gerichts zuvorgekommen.

Das Kanzleramt soll nicht offengelegt haben, wie sich die Kostenpauschale aufschlüsselt

Das Kanzleramt wollte der taz zufolge nicht offenlegen, wie sich die Zahlung genau aufschlüsselte. "Mit der Kostenpauschale sollten pauschal alle anfallenden Kosten von Frau Zervakis und ihrem Team abgedeckt werden", zitiert die Zeitung einen Regierungssprecher.

Auch Linda Zervakis soll über ihren Anwalt versucht haben, der taz zu untersagen, über die Zahlung zu berichten: "Schon am Tag der Online-Veröffentlichung der Recherche kam Post von ihrem Anwalt", heißt es in dem jüngsten Artikel zum Thema. Vor Gericht soll Zervakis' Manager dem Gericht eidesstattlich versichert haben: "Die Kostenpauschale beinhaltete - ausschließlich - Kosten, die Linda Zervakis im Zusammenhang mit der Moderation des Gesprächs mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf der re:­pu­bli­ca Berlin am 9. Juni 2022 entstehen."

Die taz verweist darauf, dass es bei der Republica unüblich sei, dass Honorare für Moderation gezahlt werden. Nun steht der Vorwurf im Raum, dass es sich bei der hohen Kostenpauschale, die das Kanzleramt gezahlt habe, um eine verkappte Honorarzahlung handeln könnte. Für Anfahrtskosten und Übernachtung soll Zervakis das Geld offenbar nicht benötigt haben: Die taz beruft sich auf Dokumente, die belegen sollen, dass Zervakis' Sender Pro Sieben die Zug-Anreise seiner Moderatorin nach Berlin übernommen hatte und der Aufenthalt in Berlin nur sechs Stunden währte.