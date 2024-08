Interview mit Linda Zervakis:„Wer entscheidet das denn, wer der gute Ausländer ist?“

Interview von Aurelie von Blazekovic

Linda Zervakis war acht Jahre lang Sprecherin der Tagesschau, und seit 2021 bekannt wurde, dass sie aufhört in diesem Job, der für viele ihrer Kolleginnen und Vorgänger mehr eine Aufgabe fürs Leben als für ein paar Jahre zu sein schien, grübelten viele über die Frage: Warum nur? Zervakis zählte zu den beliebtesten Nachrichtensprecherinnen, gleichzeitig schien in ihren Podcasts und Büchern schon länger durch, dass sie auch abseits der strengen Nachricht etwas zu erzählen hat. Sie wechselte von der ARD zu Pro Sieben, startete dort mit der Magazinsendung Zervakis & Opdenhövel. Live., die im November aber wegen schlechter Quoten eingestellt wurde. Bei der Tagesschau hatte sie ein festes Millionenpublikum, bei Pro Sieben räumt man ihr dafür alle Möglichkeiten ein. Am Mittwoch zeigt der Sender ihre erste Dokumentation über KI und Demokratie in der Primetime.