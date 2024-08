ARD-Serie „Limbo – Gestern waren wir noch Freunde“:So lebensecht, dass es wehtut

Von Christine Dössel

Die plappernde Fröhlichkeit, mit der diese Serie beginnt, ist sofort verdächtig. Gezeigt wird eine heile Familienwelt im nordischen Hygge-Stil. Feiernde Freunde – „Hej!“, „Skål!“ –, schönes Interieur, gutbürgerliches Milieu. Auch die Kinder wohlerzogen. Nimmt man den SUV oder das Cabrio, das ist hier die Frage. Aber diese Szenen sind nur ein kurzes Intro, um die Fallhöhe aufzureißen für die folgende Lebenserschütterung, die mitten in der Nacht durch einen Anruf aus dem Krankenhaus einsetzt: Ein Unfall ist passiert, die jugendlichen Söhne waren heimlich mit dem Cabrio unterwegs. Die Freunde treffen sich nun alle in der Notaufnahme wieder – von da an wird nichts mehr so sein, wie es war.