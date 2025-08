Der Macher von „Big Bang Theory“ hat eine Sitcom über ein Beziehungs-Aus gedreht. Oberflächlich zumindest. Eigentlich erzählt sie viel mehr.

Von Max Fluder

Es sind die kleinen, eigentlich randständigen Dinge, die „Leanne“ zu der Serie machen, die sie ist: liebevoll, detailversessen, warm. Folge vier, ein Blick in die Küche im Elternhaus der titelgebenden Leanne Morgan, Mitte fünfzig, und ihrer Schwester Carol (Kristen Johnston). Leanne ist bei ihren Eltern, um über ihre Scheidung zu reden. Zuvor war sie bei einer Anwältin, die ihr versprochen hat, das Haus und ein riesiges Vermögen zu sichern. Die leicht senile Mutter Margaret (Celia Weston) und Schwester Carol füllen währenddessen eine Auflaufform. Mit Scheibenkäse und Toastbrotscheiben. In Amerika nennt man das vollmundig: „breakfast casserole“, Frühstücksauflauf. In der Regel mischt man noch Wurst, Ei, Salz, Pfeffer und Kräuter hinzu. Es schmeckt: ganz okay. Ein wenig nach Omelett auf Weizenbrot. Aber auch nach Amerika.