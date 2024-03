Eigentlich will Caren Miosga mit Lars Klingbeil darüber sprechen, wozu es die SPD noch braucht. Eine berechtigte Frage - die in der Sendung aber viel zu spät gestellt wird. Stattdessen geht es lange um tagespolitisches Klein-Klein.

Von Peter Fahrenholz

Wenn in der Schule beim Deutschaufsatz ein Thema vorgegeben wird, und der Schüler oder die Schülerin schreibt etwas wahnsinnig Kluges, was aber leider nichts mit der gestellten Aufgabe zu tun hat, reicht den Lehrkräften meist ein Wort, um die schlechte Note zu begründen: Themaverfehlung. In Fernsehtalkshows gibt es so etwas zuweilen auch. Am Sonntagabend ist es Caren Miosga passiert. Das Konzept der Sendung sieht vor, den ersten Teil mit einem Gast zu sprechen, später kommen dann zwei Mitdiskutanten dazu.