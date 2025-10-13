Zum Hauptinhalt springen

Klingbeil bei MiosgaEin deprimierender Abend für hart arbeitende Frühaufsteher

SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil war am Sonntagabend zu Gast in der Sendung von Caren Miosga.
SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil war am Sonntagabend zu Gast in der Sendung von Caren Miosga. (Foto: Thomas Ernst/NDR)

Wann geht es endlich aufwärts mit Deutschland? Der Abend mit Caren Miosga und Lars Klingbeil vermittelt nicht einmal ein Fünkchen Hoffnung.

Von Josef Kelnberger

Wer an einem chronischen Sonntagabendblues leidet, sollte nach dem Tatort keine politische Talkshow mehr gucken. Man geht lieber gleich ins Bett, statt das angeschlagene Gemüt noch mit einer einstündigen Debatte zur deprimierenden Lage des Landes zu belasten. Denn wenn es selbst zwei grundsätzlich netten Menschen wie Caren Miosga und Lars Klingbeil nicht gelingt, am Sonntagabend auch nur einen Funken Hoffnung zu verbreiten – lohnt es sich dann überhaupt noch, für Montagmorgen den Wecker zu stellen?

