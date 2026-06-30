In den USA will kurz vor dem 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung einfach keine Stimmung aufkommen. Der Iran-Krieg ist verloren, im Reflecting Pool blühen die Algen, und der Präsident verliert sich in seinen Obsessionen. Larry David ist noch aus ganz anderen Gründen unzufrieden. Die wichtigsten Punkte haben es nicht in Amerikas Gründungsdokument geschafft. Etwa das Verbot, nach dem 7. Januar seinen Mitbürgern noch ein gutes neues Jahr zu wünschen, andere mit Erzählungen von seinen Träumen zu langweilen oder Regenschirme und Desserts zu teilen.
SerieDie größte Nervensäge der US-Geschichte
Lesezeit: 3 Min.
Larry David wanzt sich in einer von den Obamas produzierten HBO-Serie in historische Schlüsselmomente der Vereinigten Staaten. Funktioniert das Rezept aus „Curb your Enthusiasm“ auch mit Perücke und historischem Kostüm?
Von Jörg Häntzschel
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