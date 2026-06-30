In den USA will kurz vor dem 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung einfach keine Stimmung aufkommen. Der Iran-Krieg ist verloren, im Reflecting Pool blühen die Algen, und der Präsident verliert sich in seinen Obsessionen. Larry David ist noch aus ganz anderen Gründen unzufrieden. Die wichtigsten Punkte haben es nicht in Amerikas Gründungsdokument geschafft. Etwa das Verbot, nach dem 7. Januar seinen Mitbürgern noch ein gutes neues Jahr zu wünschen, andere mit Erzählungen von seinen Träumen zu langweilen oder Regenschirme und Desserts zu teilen.