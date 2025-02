Von Carolin Gasteiger

Bislang lief das eher andersrum: Moderatoren von Fox News wurden von US-Präsident Trump in Regierungsämter abgezogen, so wie Pete Hegseth, der inzwischen Verteidigungsminister ist, oder auch Verkehrsminister Sean Duffy. Trump rekrutierte sein Personal direkt aus dem Fernsehstudio heraus. Nun läuft es in die andere Richtung, und Trump platziert Personal, das ihm gewogen ist, im Sender.