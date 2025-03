Von Leon Frei

Man fragt sich, wie es sein kann, dass sich immer noch so viele Leute, immerhin vier der fünf Anwesenden in dieser Sendung, über die Widersprüchlichkeit und Ausweichmanöver von Alice Weidel wundern. Man hat sie doch in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren oft genug in Talkshows beobachten können. „Sie sind eine intelligente Frau, und ich frage mich gerade, warum Sie das so sagen“, sagt Lanz nach knapp zwölf Minuten, von denen abzüglich der Vorstellung der Gäste die gesamte Redezeit Alice Weidel überlassen wurde. Weidel hatte da gerade davon gesprochen, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij als allererstes Wahlen herbeiführen müsse, damit „wir eine Legitimation haben für Friedensverhandlungen“. Lanz hat ihr entgegengehalten, dass im Kriegszustand keine Wahlen möglich seien und dass dies auch verfassungskonform sei.