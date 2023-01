"Wenn du das nicht aushältst, bist du an der falschen Position"

In der Sendung von Markus Lanz geht es ein bisschen um Lützerath und viel um das Verteidigungsressort. Wäre er zuständig, hätte er Strack-Zimmermann wohl noch im Studio als Ministerin vereidigt.

Von Joshua Beer

Pauline Brünger tut einem ein bisschen leid. Wie sie stumm dasitzt und den Kopf hin- und herwendet, den Sprechenden hinterher, bis Markus Lanz sie nach 50 Minuten "Markus Lanz" wiederentdeckt: "Pauline Brünger ist bei uns". Sie ist in der Sendung, weil sie Klimaaktivistin ist, Sprecherin von "Fridays for Future", und weil sie in Lützerath war, wo die Polizei nun die letzten Demonstranten davongetragen hat, damit RWE dort seine Kohle abbaggern kann.