Will Donald Trump gemeinsam mit Xi und Putin Europa zerstören? Am Abend, als der US-Präsident seine neuen Zölle verkündet, zeichnet Peer Steinbrück bei Lanz ein dystopisches Bild der Welt.

Von Josef Kelnberger

Es geht auf ein Uhr morgens zu, als Zuschauer hat man schon mächtig schlechte Laune angesichts der Lage der Welt, wie sie bei "Markus Lanz" geschildert wird. Aber Peer Steinbrück lässt nicht locker. Er will das ganze Fiasko noch einmal zusammenfassen, damit es auch Doofe kapieren. Also bitte: Europa ist militärisch in seiner Existenz bedroht von Russland, wirtschaftlich in seiner Existenz bedroht von China, im Stich gelassen von den USA. Und die deutsche Politik habe den Ernst der Lage immer noch nicht begriffen, findet Steinbrück, geschweige denn, dass sie bereit sei, diese Lage ihren Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.