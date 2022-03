Die CSU als Partei der Putin-Freunde? Lanz versucht eine Generalabrechnung, Söder macht sich lustig über ihn. Am Ende gehen Lanz bei so viel Populismus die Worte aus.

Von Josef Kelnberger

Markus Lanz ist extrem motiviert an diesem Dienstagabend: Er will mal so richtig Markus Söder und die CSU auseinandernehmen. Er lässt Bilder von Edmund Stoiber und Putin einspielen, Bilder von Horst Seehofer und Putin, Bilder von Söder und Putin. Er zitiert, sichtlich erregt, den keine zwei Monate alten Spruch Söders, Russland sei nicht der Feind Europas. Die CSU-Anführer, sagt Markus Lanz, seien öfter nach Moskau zu Wladimir Putin gepilgert als nach Altötting, aus Gier nach dem russischen Erdgas. Erwartet er wirklich, dass Söder sich in den Staub wirft?