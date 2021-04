Gastbeitrag von Micky Beisenherz

Es gibt diese denkwürdige Szene in Scorseses "Goodfellas": Der von Joe Pesci gespielte Tommy DeVito betritt eine Wohnung voller Vorfreude in der Erwartung, endlich als Vollmitglied in die Cosa Nostra aufgenommen zu werden. Tommy DeVito wird stattdessen, für ihn selbst etwas überraschend, erschossen. Sicher, von Martin Scorsese zu Markus Lanz, das ist ein gewisser Weg, Armin Laschet ist nicht Tommy DeVito, die CDU ist nicht die Cosa Nostra, die Cosa Nostra ist zum Beispiel deutlich besser organisiert. Immerhin aber spazieren von Woche zu Woche hoffnungsvolle Politiker wie Laschet zu Lanz nach Hamburg-Ottensen, offenbar immer noch in dem Glauben, danach mit Blumenkränzen wieder in die Nacht entlassen zu werden.